الدفاع توضح بشأن العثور على 'رفات شهيد' في ميسان

أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحاً بشأن العثور على "رفات شهيد" في محافظة ميسان. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده العثور على رفات لشهيد عراقي في محافظة ميسان باسم (عليوي يودان عباس)"، موضحة أنه "تم العثور على الرفات موضوع البحث بتأریخ 13 تشرين الثاني 2018، في منطقة الزبيدات - محافظة ميسان".



وأضافت أنه "تم استكمال الإجراءات من قبل دائرة الطب العدلي في بغداد واصدرت التقرير الطبي وتم نقل الرفات مع التقرير إلى شعبة استلام وتسليم الشهداء في قضاء الزبير - محافظة البصرة لتسليمه الى ذويه".

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