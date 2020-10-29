عملية طارئة تنقذ حياة حامي عرين اسود الرافدين السابق

2020-10-29 | 20:39
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، إنقاذ حياة نجم المنتخب الوطني السابق إبراهيم سالم، بعد تعرضه لجلطة قلبية مفاجئة.
وذكرت الوزارة في بيان أن "فريقاً طبياً بمستشفى ابن النفيس التعليمي، تمكن من إنقاذ حياة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ابراهيم سالم أثر تعرضه لجلطة قلبية".
وأوضحت أن "النجم الدولي تعرض مساء أمس إلى جلطة قلبية مفاجئة ادخل على إثرها إلى المستشفى فورا وأجريت له عملية تداخل قسطاري طارئة عند الساعة الحادية عشرة ليلا تكللت بالنجاح وعاد قلبه يعمل بصورة طبيعية وتحسنت حالته".
وأشارت إلى إن "المستشفى، تطمئن جمهورنا الرياضي بأن النجم الدولي بصحة جيدة وتحدث لوسائل الإعلام بشأن تحسن حالته، وأشاد بجهود المستشفى وسرعة استجابة جميع الملاكات للحالات الطارئة لاسيما الجلطة القلبية ما يسهم بإنقاذ أرواح المواطنين".
وأوضحت أن "النجم الدولي تعرض مساء أمس إلى جلطة قلبية مفاجئة ادخل على إثرها إلى المستشفى فورا وأجريت له عملية تداخل قسطاري طارئة عند الساعة الحادية عشرة ليلا تكللت بالنجاح وعاد قلبه يعمل بصورة طبيعية وتحسنت حالته".
وأشارت إلى إن "المستشفى، تطمئن جمهورنا الرياضي بأن النجم الدولي بصحة جيدة وتحدث لوسائل الإعلام بشأن تحسن حالته، وأشاد بجهود المستشفى وسرعة استجابة جميع الملاكات للحالات الطارئة لاسيما الجلطة القلبية ما يسهم بإنقاذ أرواح المواطنين".
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