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نقل مباراة النجف ونفط الوسط الى ملعب كربلاء الدولي

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2020-10-29 | 20:10

نقل مباراة النجف ونفط الوسط الى ملعب كربلاء الدولي

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قررتْ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية نقل مباراة فريق النجف ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي يوم السبت المقبل.
وكانَ من المؤمل أن تقام المباراة بين الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب النجف القديم، والذي يُعد ملعبًا غير مرخصٍ حسب لوائح المسابقة، الأمرُ الذي جعل لجنة المسابقات تقرر نقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وتُغير موعد المباراة إلى يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وخاطبتْ الهيأة التطبيعية فريق نفط الوسط بأن تكون هذه المباراة هي مباراتهم في الذهاب، على أن تكون مباراة الفريقين إياباً على ملعب فريق النجف من باب منح العدالة للطرفين، وكي لا يتأثر فريق النجف بهذا القرار خلال مباريات الممتاز.
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