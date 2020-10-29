اعلنت قيادة عمليات الانبار، الخميس، عن اعتقال خمسة "ارهابيين" في الفلوجة واطرافها. وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عملية امنية مباغتة ينفذها رجال استخبارات الفرقة ١٠ عمليات الانبار وتفكك خلية ارهابية بعد متابعة استمرت لايام". وأضاف أنه "تم القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين للقضاء في الفلوجة واطرافها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات الانبار تعلن اعتقال خمسة 'ارهابيين' في الفلوجة واطرافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.