رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في هولندا

قالت الحكومة الهولندية اليوم الخميس، إن سلطات الطب البيطري ستعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة بوسط البلاد.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من ثبوت إصابة زوج من البجع البري بفيروس "إتش 5 إن 8" المسبب لإنفلونزا الطيور. وأصدرت السلطات تعليمات لأصحاب مزارع الدواجن بإبقاء الطيور في حظائرها للحيلولة دون إصابتها بالعدوى من طيور برية.



وقال بيان الحكومة إنه تم حظر نقل البيض والطيور الحية وغيرها من منتجات المزارع في نطاق عشرة كيلومترات حول المزرعة التي رُصدت بها بؤرة المرض في بلدة ألتفورست، علما أنه توجد 25 مزرعة دواجن في هذه المنطقة.

وقال بيان الحكومة إنه تم حظر نقل البيض والطيور الحية وغيرها من منتجات المزارع في نطاق عشرة كيلومترات حول المزرعة التي رُصدت بها بؤرة المرض في بلدة ألتفورست، علما أنه توجد 25 مزرعة دواجن في هذه المنطقة.

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