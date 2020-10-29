اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير أربعة أوكار لـ"الإرهابيين" في كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".
وأضافت أنه "تم تدمير ٤ أوكار احتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود واسلاك كهربائي وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة"، مؤكدة أنه "تمت المعالجة دون حادث يذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تعلن تدمير أربعة أوكار لـ'الإرهابيين' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.