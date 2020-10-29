لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الماضي إلى 77778 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 753، من بينها 248 في العناية المركزة.
ولفتت إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت اليوم وصل إلى 14875 فحصا، فيما أجري 941 فحصا في مطار رفيق الحريري الدولي.
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