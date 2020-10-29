افادت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين. واتهمت الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق إيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.