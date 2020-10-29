نائب يكشف عن تعرض قرية في خانقين لهجوم استمر ساعتين

كشف النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الخميس، عن تعرض قرية في خانقين لهجوم استمر ساعتين.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "زمر داعش نفذت هجوماً على قرية الغاية في قضاء خانقين بالمحافظة ضمن قاطع لواء المغاوير، حيث تصدى له قائد محور الحشد وحمايته ما ادى الى اصابة اثنين من حماية قائد المحور باصابات بليغة".
وأضاف أن "الهجوم استمر قرابة الساعتين دون وجود اي اسناد عسكري للقوات المدافعة"، محملاً قائد عمليات المحافظة "مسؤولية ما حصل، اضافة الى التغييرات غير المدروسة في القيادات الامنية بالمحافظة وخصوصا قائدي العمليات والفرقة ما تسبب بهكذا خروقات كبيرة".
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