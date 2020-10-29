إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

سجلت إيران، الخميس، 8293 إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة، بينما سجلت 399 حالة وفاة جديدة بالفايروس.
وبحسب تقرير وزارة الصحة فقد تم تسجيل 8293 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 596941، كما تم تسجيل 399 وفاة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 34113.
وارتفع عدد المتعافين إلى 472598، بينما يقبع 5055 مصابا بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، وهم بحالة صحية حرجة، كما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4 ملايين و857392.
وارتفع عدد المتعافين إلى 472598، بينما يقبع 5055 مصابا بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، وهم بحالة صحية حرجة، كما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4 ملايين و857392.
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