هيفاء وهبي تتصدر الترند على تويتر... والسبب؟

وفي التفاصيل، تصدّر إسم هيفاء وهبي الترند تزامناً مع انتشار صور نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في حملتها الدعائية لمستحضرات التجميل، واعتبر روّاد الإنترنت أن كايلي استوحت إطلالتها الجديدة من إطلالات هيفاء.



وبرزت تغريدات عدة في هذا الإطار، فعلّق روّاد الإنترنت بعبارات مثل "هيفاء وهبي أيقونة الجمال العربي حول العالم"، و"تأثّرت أشهر نساء العالم بهيفاء وهبي وألهمت أهم العاملين في قطاع الجمال".