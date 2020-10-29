رئيس البرلمان يوصي بالمتابعة الميدانية لمعرفة دوافع الخرق الأمني في المقدادية

اوصى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لمعرفة دوافع الخرق الأمني في شمال المقدادية بمحافظة ديالى.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد قوله، إن "الحلبوسي تابع بحرص كبير لوقائع الحادثة الإجرامية في قرية الخيلانية شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، التي أودت بحياة مدنيين ".



واضاف ان" الحلبوسي اوصى بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لمعرفة دوافع الخرق الأمني في شمال المقدادية".



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