سوق النفط يواجه صدمة إذا فاز بايدن بالرئاسة

بالنسبة لأسواق النفط الهشة ، تشكل نتيجة الانتخابات الأمريكية التي ستجرى الأسبوع المقبل خطرًا آخرن فهناك احتمال أن تستعيد إيران المنتجة الرئيسية دورها في التجارة الدولية.

وأشار تشالنجر جو بايدن ، المتصدر في معظم استطلاعات الرأي ، إلى أنه سيسعى لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عندما كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما. وهذا يعني أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب - والتي تم تشديدها أكثر هذا الأسبوع - يمكن تخفيفها في نهاية المطاف ، مما يفتح آفاقًا لأكثر من مليوني برميل يوميًا من صادرات الخام الإيرانية.



توقيت سوق النفط محفوف بالمخاطر حيث تقوم منظمة أوبك ، التي تضم إيران ، بتقييد العرض لدعم الأسعار حيث يدمر فيروس كورونا الطلب.

ونزل خام برنت نحو 5 بالمئة يوم الأربعاء إلى نحو 39 دولارا للبرميل مواصلا تراجعه هذا العام إلى 41 بالمئة.

إذا فاز بايدن ، فإن بنوك وول ستريت بما في ذلك Goldman Sachs Group Inc. و JPMorgan Chase & Co. و RBC Capital Markets LLC ترى مليون برميل يوميًا أو أكثر من النفط الخام الإيراني يصل إلى السوق العام المقبل.

إيران ن لديها القدرة على ضخ حوالي 3.8 مليون برميل يوميًا ، إنها تنتج فقط حوالي نصف هذه الكمية وتستهلك معظم النفط الخام نفسه.

وقالت إيمان ناصري ، المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة FGE للاستشارات ومقرها لندن: "في غضون بضعة أشهر بعد انتخابات بايدن ، نتوقع وصول بعض النفط الإيراني إلى السوق". سيكون صداعا حقيقيا لأوبك.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا في أبريل نيسان على حجب 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو 10٪ من الإمدادات العالمية عن السوق. يعيد التحالف بالفعل تقييم خطته لتقليص تخفيضات الإنتاج في يناير ، في ضوء تجدد الإغلاق الوبائي في أوروبا وأماكن أخرى والانتعاش المفاجئ في الإنتاج من ليبيا مع استمرار الهدنة في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.

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يمكن أن تؤدي زيادة الشحنات من إيران إلى تدمير اتفاقية تخفيضات أوبك + وتسبب انخفاض الأسعار بشكل أكبر.

ومع ذلك ، فإن عودة إيران السريعة إلى السوق ، حتى لو فاز بايدن ، ليس بالأمر المؤكد. قد تضطر صفقة للسماح للدولة الخليجية ببيع المزيد من النفط إلى الانتظار حتى الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل. إذا وصلت حكومة أكثر تحفظًا إلى السلطة ، كما يتوقع العديد من المحللين ، فقد تقود طهران صفقة أكثر صعوبة مع الولايات المتحدة قبل الموافقة على استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقد يؤجل ذلك توقيت أي رفع للعقوبات.

يمكن للسياسات الداخلية للولايات المتحدة أن تعقد الأمور. من المؤكد أن أي نهج جديد تجاه إيران سيواجه معارضة في الكونجرس ومن الجمهور الأمريكي الذي تم تكييفه للتفكير في البلاد كعدو منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. من خلال تشديد العقوبات هذا الأسبوع ، قد يجعل ترامب الأمر أكثر صرامة بالنسبة لخليفة لتقديم إيران مهمة ارتياح.

ومع ذلك ، يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحية تخفيف العقوبات من خلال أوامر تنفيذية أو بإصدار إعفاءات تسمح بشراء النفط الإيراني. قد تكون الإعفاءات من العقوبات بمثابة التحلية لإيران للعودة إلى المحادثات. سمحت الولايات المتحدة بإعفاءات في الماضي ، وقال ناصري من FGE أنه من المحتمل أن يعيد بايدن تقديمها.

سيحتاج البيت الأبيض أيضًا إلى معالجة مخاوف حلفائه في الخليج. في حين أن إدارة بايدن قد تتخذ موقفا أكثر صرامة مع المملكة العربية السعودية ، فإن المملكة هي أكبر منتج لمنظمة أوبك والمنافسة الجيوسياسية الرئيسية لإيران. إذا تُرجم المزيد من البراميل الإيرانية إلى انخفاض أسعار النفط الخام ، فسوف يعاني السعوديون ودول البترول العربية الأخرى.

قالت كارين يونغ من معهد أمريكان إنتربرايز بواشنطن: "استخدام تخفيف العقوبات المفروضة على النفط كأداة للمساومة في عام 2021 فكرة سيئة بسبب رد فعل المصدرين الإقليميين الآخرين". وتقترح بدلاً من ذلك أن تعرض الولايات المتحدة المساعدة أو تفرج عن الأموال الإيرانية التي صادرتها في حسابات خارجية. "نوع من الراحة الاقتصادية أمر حتمي.