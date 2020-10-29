خرجت مسيرة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية في محافظة كربلاء، الخميس، لإحياء الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" والمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لطلبة الجامعات في كربلاء تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.