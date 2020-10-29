خرجت مسيرة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية في محافظة كربلاء، الخميس، لإحياء الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" والمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لطلبة الجامعات في كربلاء تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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