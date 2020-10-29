بالصور.. حلبجة تستعد 'لمهرجان الرمان'

من المقرر ان ينطلق في محافظة حلبجة اليوم الخميس مهرجان الرمان في مدينة الالعاب في حلبجة. وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، فأن هذا المهرجان يستمر لمدة 3 ايام. والغرض من عرض واقامة هكذا فعاليات، بحسب المنظمون للمهرجان، يأتي من أجل "عرض المحصولات المحلية واحياء جودتها مرةً أخرى لاسيما للأشخاص القادمين من خارج كردستان". Advertisements

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