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دياب تقبل تحدي رونالدو

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اعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أنها قبلت التحدي الذي أعلن عنه ، نجم يوفنتوس الإيطالي بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن.

 

وأكدت دياب، أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن بتجاوز الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي كريستيانو رونالدو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية جمهورها.

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وكان كريستيانو رونالدو، المصاب الآن بكوفيد-19، أطلق مبادرة نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة في المنزل خلال جائحة ، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.

 

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "نور العين"، والتي أعادت توزيعها وطرحها من جديد قبل عامين، بالاشتراك مع مساري ومغني الراب فرنش موتانا، وحققت الأغنية بعد أقل من يوم لصدورها 760 ألف استماع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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