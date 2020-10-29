قوات الدفاع في قره باغ تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

أعلنت قوات الدفاع في إقليم قره باغ، الخميس، عن إسقاطها طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" تستخدمها القوات الأذربيجانية في المعارك المندلعة منذ نهاية الشهر الماضي.
وقال جيش الدفاع في قره باغ على صفحته في "فيسبوك"، إن "وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع دمرت طائرة مسيرة أخرى من نوع بيرقدار".
وأضاف أن "الوضع لا يزال متوترا على الخطوط الأمامية"، مؤكداً أن "وحدات الدفاع الأرمنية تواصل بثقة تنفيذ المهام القتالية الموكلة إليها، والتحكم في الوضع العملياتي والتكتيكي".
ويشهد إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، معارك منذ 27 أيلول الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين من الطرفين.
وأضاف أن "الوضع لا يزال متوترا على الخطوط الأمامية"، مؤكداً أن "وحدات الدفاع الأرمنية تواصل بثقة تنفيذ المهام القتالية الموكلة إليها، والتحكم في الوضع العملياتي والتكتيكي".
ويشهد إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، معارك منذ 27 أيلول الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين من الطرفين.
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