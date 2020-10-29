فيل اخضر في كربلاء يتحول لسخرية بالتواصل الاجتماعي 'صور'

تحول فيل أخضر نصب في شارع السناتر وسط كربلاء، الى محل سخرية عبر التواصل الاجتماعي من قبل عدد الناشطين.

وكتب الناشط أحمد البناء على صفحته بالفيسبوك "يأتي عليكم زمان تنقلب فيه الموازين والأشياء،، فاذا ظهر الفيلا اخضرا في الشارع المبلط المسنتر ... فاعلموا ان الفتنة آتية لا محال... وان هذا الفيل الاخضر نذير شؤم وظلالة.. اللهم اني بلغت،،، اللهم اشهد".

كما كتب الناشط حسنين السيد "عاجل ....عاجل.. ظهور فيل ذو لون الأخضر في محافظة كربلاء المقدسة وتحديداً في شارع السناتر وهذه الظاهرة خطيرة من نوعها تواجد هكذا حيوان في المناطق العامة".

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ونشر الناشط هيثم الشيباني ان "احد اشهر اقوال مسيلمة الكذاب )الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير)".