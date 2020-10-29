اخبار العالم / اخبار العراق

فيل اخضر في كربلاء يتحول لسخرية بالتواصل الاجتماعي 'صور'

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

تحول فيل أخضر نصب في شارع السناتر وسط كربلاء، الى محل سخرية عبر التواصل الاجتماعي من قبل عدد الناشطين.

وكتب الناشط أحمد البناء على صفحته بالفيسبوك "يأتي عليكم زمان تنقلب فيه الموازين والأشياء،، فاذا ظهر الفيلا اخضرا في الشارع المبلط المسنتر ... فاعلموا ان الفتنة آتية لا محال... وان هذا الفيل الاخضر نذير شؤم وظلالة.. اللهم اني بلغت،،، اللهم اشهد".

 

كما كتب الناشط حسنين السيد "عاجل ....عاجل.. ظهور فيل ذو لون الأخضر في محافظة كربلاء المقدسة وتحديداً في شارع السناتر وهذه الظاهرة خطيرة من نوعها تواجد هكذا حيوان في المناطق العامة".

 

Advertisements

ونشر الناشط هيثم الشيباني ان "احد اشهر اقوال مسيلمة الكذاب )الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير)".

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيل اخضر في كربلاء يتحول لسخرية بالتواصل الاجتماعي 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا