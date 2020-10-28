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ثنائية مويس كين تقود سان جيرمان للفوز الاول بالابطال

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2020-10-28 | 20:47

ثنائية مويس كين تقود سان جيرمان للفوز الاول بالابطال

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قاد الإيطالي مويس كين فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على إسطنبول باشاك شهير بثنائية دون رد، في منافسات دوري ابطال اوروبا.
وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره التركي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في .

شهدت المواجهة إصابة النجم البرازيلي دا سيلفا، ولم يتمكن من الاستمرار واستبدله مدربه توماس توخيل، وشارك سارابيا بديلاً له في الدقيقة 27.


الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل مويس كين الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 64.

وبحلول الدقيقة 79 أحرز الإيطالي الشاب، الهدف الثاني له ولفريقه الفرنسي، ليتقدم باريس سان جيرمان بثنائية دون رد.

بهذه النتيجة يحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط ويتواجد في المركز الثالث، ويتذيل باشاك شهير بلا نقاط، ويتصدر المجموعة، لايبزيج يليه مانشستر يونايتد، وكلاهما رصيده ثلاث نقاط، وسيتواجه الفريقان الليلة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

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