ثنائية مويس كين تقود سان جيرمان للفوز الاول بالابطال

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره التركي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

شهدت المواجهة إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولم يتمكن من الاستمرار واستبدله مدربه توماس توخيل، وشارك سارابيا بديلاً له في الدقيقة 27.



الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل مويس كين الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 64.

وبحلول الدقيقة 79 أحرز الإيطالي الشاب، الهدف الثاني له ولفريقه الفرنسي، ليتقدم باريس سان جيرمان بثنائية دون رد.

بهذه النتيجة يحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط ويتواجد في المركز الثالث، ويتذيل باشاك شهير بلا نقاط، ويتصدر المجموعة، لايبزيج يليه مانشستر يونايتد، وكلاهما رصيده ثلاث نقاط، وسيتواجه الفريقان الليلة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

