الإعلام الأمني يعلن اعتقال عنصر استخباري خطير في داعش بكركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن اعتقال عنصر استخباري خطير في داعش بكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على معلومات دقيقة من جهاز المخابرات في كركوك، تمكنت قوة من اللواء ٦١ - الفرقة الخاصة من القاء القبض على ارهابي يعمل كعنصر استخباري خطير في عصابات داعـش".

واضافت انه "مسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأمنية، كما يعمل على اثارة الفتن بين الطوائف والاعراق في محافظة كركوك"، لافتة الى انه "جرى تسليمه لجهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".