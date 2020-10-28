غداً.. اجتماع بحضور الكاظمي لمناقشة الوضع الأمني في ديالى

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، عن عقد اجتماع مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غداً، لمناقشة الوضع الأمني في ديالى وحادثة المقدادية.



وقال الكعبي، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يوم غد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع وممثلي محافظة ديالى من النواب بخصوص الوضع الامني وحادثة المقدادية الإرهابية".

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إرسال لجنة عليا للتحقيق في أسباب وقوع الجريمة بقضاء المقدادية التي أودت بحياة ستة أشخاص.