إغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات.. ألمانيا تشدد إجراءاتها لاحتواء تفشي كورونا

قررت الحكومة الألمانية إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ابتداء من 2 تشرين الثاني وحتى نهاية الشهر.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئيا، بأن وضع فايروس كورونا "خطير للغاية" وإن سرعة انتشاره عالية جدا. وتابعت ميركل "علينا أن نتحرك فورا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد".

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