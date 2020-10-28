ضرغام اسماعيل يعود لتدريبات النوارس الجماعية

رياضة 2020-10-28 | 17:59 631 مشاهدة يواصل فريق الزوراء تحضيراته لمواجهة النفط يوم الجمعة القادم في الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز والتي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والربع عصراً. وعاد اللاعب ضرغام اسماعيل للتدريبات الجماعية بعد تعرضه لكدمة في اضلاعه في مباراة الفريق امام الشرطة. بينما لم يتدرب الحارس علي ياسين بعد اصابته في المباراة الودية التي اجراها الفريق امام ديالى. ويبحث فريق النوارس الفريق عن تسجيل الانتصار الاول بعد التعادل في افتتاح الدوري امام الشرطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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