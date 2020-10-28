البرلمان يعقد جلسة برئاسة الكعبي وحضور 181 نائباً

عقد مجلس النواب، الاربعاء، جلسة برئاسة نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 181 نائباً. وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٧) الاربعاء ٢٨ / تشرين الأول/ ٢٠٢٠".

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