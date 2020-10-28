المالية النيابية توصي بعدم ادراج مشروع 'الاقتراض' على جدول اعمال الجلسات

اوصت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، رئاسة البرلمان بعدم ادراج مشروع قانون "الاقتراض" على جدول اعمال جلسات البرلمان لحين رد الحكومة.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية النيابية اوصت رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" على جدول اعمال جلسات البرلمان لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه".

وكانت المالية البرلمانية ارسلت كتاباً للحكومة يتضمن طلب رأيها بالاستغناء عن مشروع القانون بعد تصريحات حكومية بامكانية توفير الرواتب للموظفين.