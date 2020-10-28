الصحة تتوقع زيادة الاصابات بشكل ضئيل خلال انخفاض درجات الحرارة

توقعت وزارة الصحة، الاربعاء، زيادة الاصابات بشكل ضئيل خلال انخفاض درجات الحرارة. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "التخوف بعدم التزام المواطنين أكثر من الظروف المناخية". وأضافت "نتوقع زيادة الاصابات بشكل ضئيل خلال انخفاض درجات الحرارة"، مؤكداً "استعدادها لاستقبال الزيادة المتوقعة بعدد إصابات كورونا".

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