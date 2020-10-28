وبلغ عدد الاصابات 686 موزعة كالآتي:
أبو غريب —————61 البياع ——————14
التاجي ——————20
التراث ——————1
الحارثية ——————2
الحرية ——————35
الخطيب ——————9
الــدورة -———-——63
الدولعي ——————12
الرحمانية ——————6
السيدية ——————16
الشالجية ——————6
الشرطة الخامسة———2
الشعلة ——————32
الطارمية ——————21
الطوبجي ——————10
العامرية ——————2
العطـيـفيـة -—————18
الغزاليـة -—————51
القادسيـة —————-6
الكاظميـة —————51
المحمودية —————37
المكاسب —————-1
المنصور —————-20
المواصلات -————- 2
الوشاش —————- 9
اليوسفية —————1
اليـرموك ——-———25
جــكوك —————-1
حي الجامعة ————-45
حي الجهاد -————46
حي الخضراء -————9
حي العامل -————-18
حي العدل ——-——-15
سبع البور —————1
ســويـب —————4
مجمع الايادي ——--—1
سكنة جانب الرصافة ——19
محافظة البصرة ———1
محافظة الديوانية -——1
محافظة ديالى -———1
محافطة النجف ———1
محافظة كربلاء ———1
محافظة بابل ———3
أبو غريب —————61
ابو دشير —————24
الاسكان ——————3
الاعلام ——————25
التاجي ——————20
التراث ——————1
الحارثية ——————2
الحرية ——————35
الخطيب ——————9
الــدورة -———-——63
الدولعي ——————12
الرحمانية ——————6
السيدية ——————16
الشالجية ——————6
الشرطة الخامسة———2
الشعلة ——————32
الطارمية ——————21
الطوبجي ——————10
العامرية ——————2
العطـيـفيـة -—————18
الغزاليـة -—————51
القادسيـة —————-6
الكاظميـة —————51
المحمودية —————37
المكاسب —————-1
المنصور —————-20
المواصلات -————- 2
الوشاش —————- 9
اليوسفية —————1
اليـرموك ——-———25
جــكوك —————-1
حي الجامعة ————-45
حي الجهاد -————46
حي الخضراء -————9
حي العامل -————-18
حي العدل ——-——-15
سبع البور —————1
ســويـب —————4
مجمع الايادي ——--—1
سكنة جانب الرصافة ——19
محافظة البصرة ———1
محافظة الديوانية -——1
محافظة ديالى -———1
محافطة النجف ———1
محافظة كربلاء ———1
محافظة بابل ———3
الشفاء: 405.. الوفيات: 1
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.