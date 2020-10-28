وبلغ عدد الاصابات 686 موزعة كالآتي: أبو غريب —————61

ابو دشير —————24

الاسكان ——————3

الاعلام ——————25

البياع ——————14

التاجي ——————20

التراث ——————1

الحارثية ——————2

الحرية ——————35

الخطيب ——————9

الــدورة -———-——63

الدولعي ——————12

الرحمانية ——————6

السيدية ——————16

الشالجية ——————6

الشرطة الخامسة———2

الشعلة ——————32

الطارمية ——————21

الطوبجي ——————10

العامرية ——————2

العطـيـفيـة -—————18

الغزاليـة -—————51

القادسيـة —————-6

الكاظميـة —————51

المحمودية —————37

المكاسب —————-1

المنصور —————-20

المواصلات -————- 2

الوشاش —————- 9

اليوسفية —————1

اليـرموك ——-———25

جــكوك —————-1

حي الجامعة ————-45

حي الجهاد -————46

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-18

حي العدل ——-——-15

سبع البور —————1

ســويـب —————4

مجمع الايادي ——--—1

سكنة جانب الرصافة ——19

محافظة البصرة ———1

محافظة الديوانية -——1

محافظة ديالى -———1

محافطة النجف ———1

محافظة كربلاء ———1

محافظة بابل ———3 البياع ——————14التاجي ——————20التراث ——————1الحارثية ——————2الحرية ——————35الخطيب ——————9الــدورة -———-——63الدولعي ——————12الرحمانية ——————6السيدية ——————16الشالجية ——————6الشرطة الخامسة———2الشعلة ——————32الطارمية ——————21الطوبجي ——————10العامرية ——————2العطـيـفيـة -—————18الغزاليـة -—————51القادسيـة —————-6الكاظميـة —————51المحمودية —————37المكاسب —————-1المنصور —————-20المواصلات -————- 2الوشاش —————- 9اليوسفية —————1اليـرموك ——-———25جــكوك —————-1حي الجامعة ————-45حي الجهاد -————46حي الخضراء -————9حي العامل -————-18حي العدل ——-——-15سبع البور —————1ســويـب —————4مجمع الايادي ——--—1سكنة جانب الرصافة ——19محافظة البصرة ———1محافظة الديوانية -——1محافظة ديالى -———1محافطة النجف ———1محافظة كربلاء ———1محافظة بابل ———3 الشفاء: 405.. الوفيات: 1

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.