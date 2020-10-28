موسى داوو يعزز كتيبة الانيق ومحترف يمني بانتظار سمة الدخول

التحاق المحترف البوركيني داوو جاء الى جانب التونسي حمزة بن عبدة الذي سبقه بالالتحاق بالفريق يوم أمس الثلاثاء ليكونا ضمن صفوف الفريق ويشكلان اضافة جيدة حسب وجهة نظر المدرب احمد خلف.

الجدير بالذكر ان المحترف الثالث اليمني مفيد جمال سيتوجه الى بغداد ويلتحق بالفريق عند استحصال الفيزا التي تأخرت ايضاً بسبب تشديد الاجراءات في الاقامة .

