موسى داوو يعزز كتيبة الانيق ومحترف يمني بانتظار سمة الدخول

2020-10-28 | 17:05
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وصل إلى العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، لاعب خط الوسط موسى داوو من بوركينا فاسو الذي سبق ان تم تعاقد نادي الطلبة معه قبل اغلاق الانتقالات في السادس من الشهر الحالي، وتأخر بسبب اجراءات سمة الدخول الى العراق (الفيزا).
التحاق المحترف البوركيني داوو جاء الى جانب التونسي حمزة بن عبدة الذي سبقه بالالتحاق بالفريق يوم أمس الثلاثاء ليكونا ضمن صفوف الفريق ويشكلان اضافة جيدة حسب وجهة نظر المدرب احمد خلف.
الجدير بالذكر ان المحترف الثالث اليمني مفيد جمال سيتوجه الى بغداد ويلتحق بالفريق عند استحصال الفيزا التي تأخرت ايضاً بسبب تشديد الاجراءات في الاقامة .
الجدير بالذكر ان المحترف الثالث اليمني مفيد جمال سيتوجه الى بغداد ويلتحق بالفريق عند استحصال الفيزا التي تأخرت ايضاً بسبب تشديد الاجراءات في الاقامة .
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