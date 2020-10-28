الكاظمي والحلبوسي يبحثان سبل معالجة أزمات البلاد

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان، "بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة".

