بالوثائق.. نائب يوجه عدة اسئلة لوزير التخطيط بشأن الجهاز المركزي للسيطرة النوعية

تنشر الخليج 365، بالوثائق توجيه عدة اسئلة من قبل رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي لوزير التخطيط بشأن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتقرير العملات الاجنبية للعقود الاستثمارية..

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