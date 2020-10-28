العامري يصل المقدادية ويلتقي ذوي ضحايا حادثة الخيلانية

وصل زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، الاربعاء، الى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.



وقال مراسل الخليج 365، ان العامري وصل عصر اليوم الى المقدادية، والتقى القيادات الامنية في القضاء، وذوي الضحايا الذين سقطوا في الحادث الارهابي.

وقبيل ذلك أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الأربعاء، إرسال لجنة عليا للتحقيق في أسباب وقوع الجريمة بقضاء المقدادية التي أودت بحياة ستة أشخاص.

Advertisements

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "عصابات داعش تعتمد على أسلوب الترهيب والتخويف وإرعاب المواطنين"، مبينًا أن "الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و5 من بني كعب في المقدادية محاولة يائسة لعصابات داعش لإثبات وجودها، بانها تستطيع إرعاب المواطنين".

وأعلن الخفاجي، "إرسال لجنة عليا من قبل العمليات المشتركة لمعرفة الأسباب التي حدثت فيها الجريمة البشعة بحق الشيخ فضاله في قضاء المقدادية"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية شرعت بحملة تعقب بحثاً عن منفذي الجريمة وإحاطة المنطقة بطوق أمني من أجل القضاء على الخلايا النائمة لداعش".