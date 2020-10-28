لتجاوزه السن القانوني.. انهاء تكليف خالد العبيدي من وكالة جهاز المخابرات

أفاد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، بإنهاء تكليف خالد العبيدي من وكالة جهاز المخابرات لتجاوزه السن القانوني.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "بسبب تجاوز خالد العبيدي السن القانوني، تقرر إنهاء تكليفه من منصب وكيل جهاز المخابرات ". وأضاف أنه "تم إرجاع العبيدي نائباً إلى مجلس النواب".



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