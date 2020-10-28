من هو امين بغداد الجديد؟

تنشر وكالة الخليج 365، الاربعاء، السيرة الذاتية لامين بغداد الجديد علاء معن من هو علاء معن: علاء كاظم معن العماري مهندس استشاري معماري ومخطط مدن خبرة 28 سنة في مجال تخطيط وادارة المدن وادارة المشاريع التصميمية المعمارية، كذلك في مجال البناء مع خبرات تقنية واسعة سواء لما قبل أو مابعد مراحل ابرام العقود.



التحصيل العلمي: بكالوريوس هندسة معمارية / الجامعة التكنولوجية، بغداد – العراق 1992. الصفات المهنية:



خبرة في الادارة والقيادة

خبرة في المحاورة والطفاوض

متفهم لاحتياجات الجهات المستفيدة

متخصص في ادارة المشاريع Advertisements

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