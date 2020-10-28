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في الإطار الودي.. منتخب الناشئين يتغلبُ على شباب الشرطة

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2020-10-28 | 13:33

في الإطار الودي.. منتخب الناشئين يتغلبُ على شباب الشرطة

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تغلبَ منتخب الناشئين على شباب الشرطة بثنائية في مواجهة ودية لعبت من أربعة أشواط.
واشركَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، اغلب العناصر الجدد ممن تم اختبارهم مؤخراَ، وكذلك اللاعبين الأساسيين في هذه المباراة من أجل منح الفرصة للجميع.

وقالَ محمد إن "هذه المباراة أسفرت عن إبعاد 6 لاعبين من الاختبارات من أصل 36 لاعبا سيتم إشراكهم في التدريبات المكثفة والمباريات الودية لاختيار الأبرز منهم".


وتابعَ: "سنعملُ على منح الفرصة لجميع لاعبي المنتخب في الفترة المقبلة من دون تمييز بين لاعب جديد واساسي، كون المنتخب ليست لديه مشاركات دولية قريبة، ولدينا الوقت الكافي لاختيار الأفضل من بين اللاعبين".

واختتمَ عماد بالقول: "سنستقر على 40 لاعباََ من بين اللاعبين الجدد، ومن يتواجد معنا مسبقاَ لتكوين منتخب مميز ينافس على إحراز البطولات الدولية".

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