نائب يدعو الكاظمي وعناد لاعتماد نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع

دعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب كريم عليوي، الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد الى اعتماد نظام البديل في نزول منتسبي الوزارة اسوة بما هو موجود في وزارة الداخلية.

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