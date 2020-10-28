أعادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، افتتاح نفق السعدون أمام حركة السيارات مجدداً، بعد إغلاقه لمدة عام كامل، جراء التظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات عراقية عدة في تشرين الأول 2019، وتحولت فيما بعد إلى اعتصامات مفتوحة. وجاء ذلك بعد أن رفع معتصمون خيامهم من شارع ونفق السعدون صباح اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاعه عاماً كاملاً .. نفق السعدون يُلامس إطارات السيارات مجدداً (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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