بالفيديو تطهير جزيرة كنعوص من عصابات داعش

بعد ثمانية ايام من العمليات العسكرية المستمرة في شبه جزيرة كنعوص ، قيادة العمليات المشتركة تعلن تطهيرها بالكامل من عصابات داعش الارهابية

على مدى ثمانية ايام من البحث والتقصي . اعلنت العمليات المشتركة تطهير جزيرة كنعوص من عصابات داعش الارهابية بالكامل، مبينة ان العملية أسفرت عن تدمير اثني عشر وكرا للإرهابيين وضبط خمسة مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية.



واكدت القيادة انه لم يبق لداعش مكان آمن في أرض العراق بفضل تشكيلات الاجهزة الأمنية التي نذرت أرواحها من أجل توفير الأمن والأمان ومنع محاولات العناصر الإرهابية من تهديد المواطنين وابتزازهم.

خبراء امنيون بينوا ان الجزيرة استغلها تنظيم القاعدة بعد عام الفين وثلاثة لشن هجماته التي كان ينفذها في مناطق المحافظة، وبعد الفين واربعة عشر استخدم التنظيم الارهابي كنعوص ملاذاً آمنا لعناصره .

جزيرة كنعوص الواقعة في محافظة نينوى على سلسلة جبال حمرين ، يحدها القصب من أغلب اتجاهاتها ، و هي إحدى المناطق النائية ، حيث لا يوجد فيها ماء، ولا خدمات منذ زمن طويل، إلا أنها باتت قبلة لتنظيم القاعدة الذي هيمن على الكثير من المناطق بعد سقوط النظام .



امنيون اشاروا الى ان شبه الجزيرة كانت ارضا خصبة لداعش حيث جند العديد من ابنائها ضمن صفوفه الا ان العمليات العسكرية منعت تمدد التنظيم الذي بات يهدد امن المواطنين و ينشر الرعب بين العوائل الأمنة .