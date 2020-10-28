لهذه الأسباب عليك تعقيم المجوهرات بظلّ كورونا!

ورغم هذا لا شكّ في أنه من الضروري اعتماد طرق التنظيف المعروفة من أجل قتله. ولا بد إذاً من تعقيم القطع الثمينة أيضاً بعد استخدامها. وفي هذا الصدد نصحت الطبيبة الفرنسية آن كريستين ديلا فالي في حديث إلى موقع e-sante الفرنسي بالتخلي قدر الإمكان عن قطع المجوهرات قبل الخروج من المنزل لأنها يمكن أن تشكل مصدراً للعدوى.



أما للأشخاص الذين يضعون خاتم الزواج فقالت إن عليهم ان يقوموا بتنظيفه باستمرار بواسطة صابون مضاد للبكتيريا. كما أشارت إلى أنه يمكن للغاية نفسها نقعه في جل التعقيم لبضع دقائق. وفي المقابل نبهت إلى أنه لا يمكن هذا أن يغني عن غسل اليدين مراراً بالصابون والماء مع اتباع إجراءات الحماية اللازمة من خطر العدوى.

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