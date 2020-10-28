28 تشرين الأول..ما هي أبرز أحداث هذا اليوم عبر التاريخ؟

2020-10-28 | 10:11 51 مشاهدة 1886 - تشييد تمثال الحرية بالولايات المتحدة.

1924 - سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية في مصر بعد انتخابات فاز فيها مناصروه بمعظم مقاعد البرلمان.

1973 - بدأ سريان وقف إطلاق النار في فيتنام اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت سايغون منهيًا الحرب الطويلة فيها.

1974 - مؤتمر القمة العربي الثامن المنعقد في الرباط يقرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

1985 - ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي.

1996 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس الخليج الثالثة عشر المقامة في سلطنة عمان.

2018 - انتخاب جايير بولسونارو رئيساً جديداً للبرازيل بعد فوزه بنسبة 55% من الأصوات.

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