أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، ضبط سبعة صهاريج محملة بمنتج نفطي مخالف للضوابط في خمس محافظات.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال توجيهات وزير الداخلية المحترم بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته والحد من هذه الظاهرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة، من ضبط سبعة صهاريج وإلقاء القبض على سائقيها في محافظات (بغداد، البصرة، صلاح الدين، نينوى، وكركوك)".
وأضافت أن "نوع المخالفة كان عدم وجود أوراق رسمية بحمولة المنتج وتغير خط سير الحركة"، لافتة إلى أن "تم ضبط العجلات أصواليا مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة".
وأضافت أن "نوع المخالفة كان عدم وجود أوراق رسمية بحمولة المنتج وتغير خط سير الحركة"، لافتة إلى أن "تم ضبط العجلات أصواليا مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات تعلن ضبط منتج نفطي مخالف للضوابط في خمس محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.