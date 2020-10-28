عمليات بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من ساحة النصر 'صور'

اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاربعاء، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من ساحة النصر وسط العاصمة. وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "تقرر رفع الكتل الكونكريتية من ساحة النصر باتجاه السعدون لفتح الطريق امام حركة سير المواطنين". واضاف ان "فتح الطريق سيكون ذهابا وايابا عبر نفق التحرير". Advertisements

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