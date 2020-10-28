السامرائي يستنكر جريمة المقدادية ويدعو لفتح تحقيق عاجل

دعا النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، الى فتح تحقيق عاجل على خلفية مقتل خمسة اشخاص بانفجار جثة مففخة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى يوم امس.

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "جرح في المقدادية يصيب قبيلة كعب العربية في ديالى، يعانق جرح الفرحاتية في صلاح الدين وكلاهما يدمي القلب".

واضاف "ولابد للحكومة من اتخاذ اجراءات حاسمة لإيقاف سكين الشر التي تحز رقاب أبنائنا، فقد استفحل شرها وتعاظم شرر فتنتها، نستنكر الجريمة وندعو لتحقيق عاجل".