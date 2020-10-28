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السامرائي يستنكر جريمة المقدادية ويدعو لفتح تحقيق عاجل

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دعا النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، الى فتح تحقيق عاجل على خلفية مقتل خمسة اشخاص بانفجار جثة مففخة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى يوم امس.

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "جرح في المقدادية يصيب قبيلة كعب العربية في ديالى، يعانق جرح الفرحاتية في صلاح الدين وكلاهما يدمي القلب".

 

واضاف "ولابد للحكومة من اتخاذ اجراءات حاسمة لإيقاف سكين الشر التي تحز رقاب أبنائنا، فقد استفحل شرها وتعاظم شرر فتنتها، نستنكر الجريمة وندعو لتحقيق عاجل".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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