استنكر عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاربعاء، جريمة منطقة الخيلانية بقضاء المقدادية، محملا قائد عمليات ديالى المسؤوليته بسبب تقاعسه عن اداء واجباته المكلف به. دعاه الى الاعتذاو.

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب يحمل قائد عمليات ديالى مسؤولية 'جريمة الخيلانية' ويدعو رئيس الوزراء للتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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