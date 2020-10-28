نائب يحمل قائد عمليات ديالى مسؤولية 'جريمة الخيلانية' ويدعو رئيس الوزراء للتدخل

استنكر عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاربعاء، جريمة منطقة الخيلانية بقضاء المقدادية، محملا قائد عمليات ديالى المسؤوليته بسبب تقاعسه عن اداء واجباته المكلف به. دعاه الى الاعتذاو.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يحمل قائد عمليات ديالى مسؤولية 'جريمة الخيلانية' ويدعو رئيس الوزراء للتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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