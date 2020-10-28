إقبال كبير جدا على طلبات شراء 'بلاي 5' المسبقة

اعلن رئيس قسم الألعاب لدى شركة "سوني"، الأربعاء، إن هناك طلبا كبيرا على أجهزة "بلاي ستايشن 5".

ومن خلال الطلبات المسبقة على أجهزة (PS5)، يسارع المستخدمون لتأمين جهاز الجيل التالي قبل إطلاقه في 12 تشرين الثاني.

وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة، إن شركة التكنولوجيا اليابانية باعت مسبقًا العديد من وحدات تحكم PS5 في أول 12 ساعة في الولايات المتحدة كما في أول 12 أسبوعًا لجهاز PlayStation 4 السابق.

واكد رايان ان "الطلب كما تعبر عنه الطلبات المسبقة كبير جدا جدا".

وتهدف "سوني" التي باعت أكثر من 100 مليون وحدة PS4 ، إلى إقناع قاعدة مستخدميها بالارتقاء إلى جهازها الجديد لتشغيل عناوين مثل "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" مع رسومات محسّنة وصوت وتعليقات عبر وحدة تحكم جديدة .

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ويأتي الإطلاق في خضم جائحة فيروس كورونا، التي عززت إيرادات شركات الألعاب، ولكنها عطلت أيضًا شبكات البيع بالتجزئة وتطوير الألعاب وسلاسل التوريد التصنيعية في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت أسهم سوني بنسبة 45 في المئة منذ أدنى مستوياتها في اذار.

وارتفعت أسهمها بما يصل إلى 1.4 في المئة الأربعاء فقط.