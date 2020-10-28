البرلمان ينشر جدول اعمال جلسته اليوم

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاربعاء، عن جدول اعمال جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم. وتضمن الجدول 12 فقرة ابرزها استكمال التصويت على قانون الضمان الصحي، فيما خلا من قانون الاقتراض واستكمال الدوائر الانتخابية.

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