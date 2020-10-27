بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر، اطر التعاون القصائية بين البدلين.
وقال اعلام القضاء في بيان تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر".
واضاف البيان ان "الجانبين بحثا أطر التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الامريكية في انجاز التحقيق في القضايا التي اطرافها اشخاص متهمين من العراق".
واضاف البيان ان "الجانبين بحثا أطر التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الامريكية في انجاز التحقيق في القضايا التي اطرافها اشخاص متهمين من العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان والسفير الأمريكي يبحثان التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.