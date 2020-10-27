زيدان والسفير الأمريكي يبحثان التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الأمريكية

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر".

واضاف البيان ان "الجانبين بحثا أطر التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الامريكية في انجاز التحقيق في القضايا التي اطرافها اشخاص متهمين من العراق".

