'هواوي' تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام! (فيديو)

كشفت شركة "هواوي" الصينية رسميا عن هاتف "Mate 40 Pro" الذي صنف كأفضل هاتف أطلقته الشركة هذا العام.
كما زود بشاشة "OLED" بمقاس 6.67 بوصة، بدقة (2772/1344) بيكسل، أبعادها "18.6:9"، وترددها يعادل 90 بيكسلا، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م.
ويضمن أداءه السريع في التعامل مع البيانات والشبكات معالج "Kirin 9000" ثماني النوى الحديث المطور بتقنية (5منانومتر)، ومعالج رسوميات "Mali-G78ـ" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة، فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير فائق العرص بدقة 20 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة تتمتع بمعدل تقريب بصريX5.
والكاميرا الأمامية أتت ثنائية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، ومزودة بتقنيات التعرف إلى الوجوه.
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