'هواوي' تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام! (فيديو)

وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بهيكل مضاد للماء والغبار وفقاً لمعايير "IP68"، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (162.9/75.5/9) ملم، ووزنه 212 غ.

كما زود بشاشة "OLED" بمقاس 6.67 بوصة، بدقة (2772/1344) بيكسل، أبعادها "18.6:9"، وترددها يعادل 90 بيكسلا، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م.



ويضمن أداءه السريع في التعامل مع البيانات والشبكات معالج "Kirin 9000" ثماني النوى الحديث المطور بتقنية (5منانومتر)، ومعالج رسوميات "Mali-G78ـ" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.