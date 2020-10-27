اعادة فتح شارع ابو نؤاس باتجاه الرشيد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية أقدمت اليوم، على إعادة فتح طريق شارع ابو نؤاس من فندق فلسطين باتجاه شارع الرشيد".

ووجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بفتح جسر السنك والطرق التي أغلقت منذ يومين على خلفية تجدد التظاهرات.

