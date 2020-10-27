توجيه من وزير الزراعة بخصوص استيراد بيض التفقيس

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد في بيان تلقته الخليج 365، ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجه بدخول بيض التفقيس المستورد بأجازات رسمية والمعد لأنتاج الدجاج البياض واللاحم عبر منافذ مطار بغداد الدولي وموانىء البصرة الجنوبية".واكد النايف ان "وزير الزراعة اتخذ هذا القرار من أجل تخفيف التكلفة المالية عن منتجي الدواجن وذلك لفرض منافذ الاقليم تعرفة كمركية عالية وبشكل أحادي على بيض التفقيس المسموح باستيراده وبأجازات استيراد رسمية لأجل ديمومة قطاع الدواجن".

واشار الوزير بحسب بيان المتححدث الى انه "من الاجدى ان يتم تشديد اجراءات المنع على بيض المائدة والدجاج الممنوع من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية والذي يدخل تهريبا عبر هذه المنافذ الى الاسواق العراقية وليس على بيض التفقيس الذي انتاجه المحلي لايغطي قطاع الدواجن حاليا نتيجة زيادة المشاريع التي تم تأهيلها والمشاريع المنتجة"، واصفا هذه الاجرا ءات بـ"المهمة كونها تساهم في زيادة انتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب و تخفيف الاعباء وتقليص الروتين عن منتجي الدواجن من جانب أخر" .

