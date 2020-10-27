بالصور.. عمليات بغداد ترفع الصبات الكونكريتية من جسر السنك

تنشر الخليج 365، بالصور قيام قيادة عمليات بغداد برفع الصبات الكونكريتية على جسر السنك وسط العاصمة بغداد. ووجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بفتح جسر السنك والطرق التي أغلقت منذ يومين على خلفية تجدد التظاهرات.

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